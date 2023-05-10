Попытка теракта совершена в отношении системы нефтепроводов «Дружба»

Попытка террористического акта совершена в отношении системы нефтепроводов «Дружба» на наливном пункте «Брянск», сообщили в «Транснефти».

В результате попытки теракта в отношении системы нефтепроводов «Дружба» никто не пострадал, сообщает ТАСС.

15 марта «Транснефть» обнаружила на нефтеперекачивающей станции «Новозыбков» трубопровода «Дружба» в Брянской области взрывные устройства.

— На территории нефтеперекачивающей станции «Новозыбков» вчера вечером и сегодня утром были обнаружены взрывные устройства в разрушенных пластиковых корпусах непромышленного производства с поражающей боевой частью в виде стальных шариков. Предположительно, разрушение корпусов произошло после удара о землю при падении с дронов, — рассказывал официальный представитель компании Игорь Демин.

Фото: realnoevremya.ru/Альберт Муклоков

В начале февраля ВСУ нанесли удар «Точкой-У» по нефтепроводу «Дружба» в Брянской области. По нему «Татнефть» экспортирует нефть в Европу.

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Маргарита Головатенко