Главным судьей Башкирии назначен Раиль Шайдуллин

Пост председателя Верховного суда Башкортостана занял выходец из Татарстана Раиль Шайдуллин. Соответствующий указ президента РФ был подписан сегодня.



В ноябре прошлого года на данную должность экс-казанца рекомендовала Высшая квалификационная коллегия судей РФ, которая отобрала из пяти претендентов двух кандидатов — Раиля Шайдуллина и зампреда ВС Башкортостана Ивана Семенова. В апреле 2022-го кадровую комиссию при президенте страны успешно прошел лишь один, отмечают источники «Реального времени».

Напомним, вакансия главного судьи Башкирии открылась на фоне трагедии — в ноябре 2021-го от осложнений после коронавирусной инфекции скончалась председатель Верховного суда РБ Земфира Латыпова.

Фото: usd.tatarstan.ru

Раилю Шайдуллину — 46. Родился в Буинске, в школу пошел уже в Казани. После окончания юрфака Казанского госуниверситета год поработал юристом в ГУП «Казанское авиапредприятие», затем — помощником прокурора Лаишевского района. В 2000—2003 годах был старшим следователем отдела по расследованию убийств и бандитизма прокуратуры РТ, после чего расстался с мундиром ради мантии.

Его судейский стаж — 19 лет. Судил в Лаишево, Верховном суде РТ, в 2012-м был назначен зампредом Набережночелнинского горсуда, а еще через два года десантировался в председательское кресло в Авиастроительном суде Казани.

Именно Шайдуллин в 2014-м вынес один из первых в Татарстане приговоров по делу вернувшегося из Сирии участника незаконных вооруженных формирований Раифа Мустафина и направил частное постановление в Российский исламский университет, требуя быстрее принять меры и избавиться от условий, которые способствуют увлечению студентов радикальным исламом. В 2019-м ему пришлось выносить «частник» и в адрес директора Казанского вертолетного завода по итогам рассмотрения дела ОПС, которое занималось масштабными хищениями и сбытом деталей вертолетов в Киев, Питер и даже Эмираты, но ни одна заводская ревизия ущерба не видела.

Фото: «Вечерняя Казань»/Александр Герасимов

В 2019-м пошел на взлет — в Самару, где в рамках реформы судебной системы открылся Шестой кассационный суд общей юрисдикции для оценки законности решений федеральных судов девяти регионов, включая Татарстан, Башкирию и Оренбургскую область. Шайдуллин возглавлял судебный состав коллегии по гражданским делам.

Ожидается, что к работе в Уфе Раиль Шайдуллин приступит в ближайшее время.