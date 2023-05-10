Глава «Автодора»: при строительстве М-12 учли ошибки, допущенные на М-11

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

При строительстве трассы М-12 учли ошибки, которые были допущены на М-11, доложил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.



Председатель правительства спросил, удалось ли сделать так, чтобы при вводе в эксплуатацию М-12 одновременно заработали на надлежащем уровне сопутствующая связь и все сервисы. Петушенко ответил, что дорогу от Москвы до Казани сразу обеспечат сервисами и хорошей связью.

Он отметил, что на участке от Москвы до Казани планируется построить 24 многофункциональные зоны, две из них уже готовы. Это должно привлечь 60 млрд рублей, то есть 5 тысяч рабочих мест.

Петушенко сообщил, что сдача в эксплуатацию 703 км трассы М-12 от Москвы до Казани запланирована на конец 2023 года. По его словам, 9 сентября трассу проложат до Арзамаса, а в декабре — до Казани. Это позволит значительно сократить время в пути и обеспечит возможности для развития транспортной сети.

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Маргарита Головатенко