Россия отменяет визовый режим для граждан Грузии с 15 мая

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С 15 мая 2023 года Россия отменяет визовый режим для граждан Грузии. Решение закреплено указом президента страны Владимира Путина.

Согласно документу, с 15 мая граждане Грузии осуществляют въезд в Россию и выезд из нее без оформления виз на основании действительных документов, удостоверяющих личность. Речь идет о паспорте, в том числе дипломатическом или служебном, книжке моряка, проездном документе для возвращения в Грузию.

Исключение сделано для граждан, въезжающих в Россию в целях осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней для временного пребывания, в том числе для получения образования.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Россия допускала введение безвизового режима с Грузией на взаимной основе еще в 2017 году. Тогда Москва направила коллегам в Тбилиси конкретные предложения по этому вопросу.



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Татьяна Демина