МИД России отменяет рекомендацию гражданам воздерживаться от поездок в Грузию

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Министерство иностранных дел России отменяет рекомендацию россиянам воздерживаться от поездок в Грузию. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

— Отменяется рекомендация МИД России от 21 июня 2019 года российским гражданам воздерживаться от поездок в Грузию. Вместе с тем при посещении этой страны следует учитывать аспекты безопасности, проявляя осмотрительность, — сказано в сообщении на сайте ведомства.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, 10 мая президент России Владимир Путин подписал документ, отменяющий указ, вводивший запрет российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки, включая коммерческие, граждан на территорию Грузии. Он действовал с 8 июля 2019 года — его ввели после протестов у здания парламента в Тбилиси, поводом для которых стало участие российской парламентской делегации в Межпарламентской ассамблее православия.



Также Россия отменяет визовый режим для граждан Грузии. Решение вступит в силу с 15 мая 2023 года.



Как объяснили в МИД России, принятые главой государства решения о возобновлении авиасообщения и введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Грузии в Россию «идут в русле нашего принципиального подхода о последовательном облегчении условий общения и контактов между гражданами России и Грузии, невзирая на отсутствие дипломатических отношений».



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Татьяна Демина