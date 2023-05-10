Казанский аквапарк «Барионикс» снова сдвинул сроки открытия

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Казанский аквапарк «Барионикс» вновь сдвинул сроки открытия. Так, запланированная на 10 мая дата открытия перенесена на 15—20 мая, более точную дату администрация аквапарка сообщит за два дня.

Напомним, изначально аквапарк должен был открыться еще 15 апреля.

— Подготовительные работы идут полным ходом. Ремонтные работы практически закончены, и мы уже приступаем к чистке бассейнов. К сожалению, собственник здания не успел закончить работы к 30.04.2023 г. и завершит их к 10.05.2023 г., — сообщили в пресс-службе аквапарка.



Фото: пресс-служба «Барионикса»

Аквапарк «Барионикс» был закрыт с сентября 2021 года по март 2022-го из-за того, что у него заканчивался договор аренды, а переговоры с новым собственником комплекса зашли в тупик. Однако, даже решив вопрос с помещением, ему не удалось проработать больше года — с 5 декабря прошлого года заведение ушло на «зимние каникулы». На официальном сайте «Барионикса» сообщалось, что «отдыхать» аквапарк будет до 15 апреля, а во время закрытия в нем будут проводиться ремонтные работы.

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Илина Хакимова