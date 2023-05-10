«Известия»: Госдума предложила ввести наказание за самовыгул питомцев

В Госдуме предложили ввести штрафы для владельцев домашних животных, отправляющих питомцев на самовыгул, с инициативой выступил депутат Госдумы от «Единой России» Александр Спиридонов, сообщили «Известия».



Правки предлагают ввести в закон «Об ответственном обращении с животными». Согласно изменениям, безнадзорный выгул собак будет приравнен к выбрасыванию питомца на улицу. Чипирование питомцев предложили сделать обязательным — для отслеживания недобросовестных хозяев.

Депутат убежден, что «только системные нормы способны дисциплинировать гражданское общество»:

— Установка видеокамер на дорогах и автоматизированная система штрафов за нарушение ПДД помогли сократить количество ДТП и повлияли на культуру вождения. По тому же принципу будет правильным вменить контроль за собственниками собак и в первую очередь бороться с причинами появления бездомных животных на улицах.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Запрос на обустройство на территориях дворов площадок для выгула собак есть в российских регионах, в том числе и в Татарстане.

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Маргарита Головатенко