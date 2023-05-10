В Госдуму внесли законопроект о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе

В Государственную думу внесен законопроект о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Соответствующий документ опубликован в электронной базе палаты.

— За прошедшее с 2007 года время ситуация в Европе в области обычных вооружений заметно ухудшилась. США и их союзники проводят линию на военную конфронтацию с Россией, чреватую катастрофическими последствиями. Договор является бессрочным, однако каждое государство в порядке осуществления своего национального суверенитета имеет право выйти из него при условии заблаговременного (минимум за 150 дней) уведомления депозитария и других государств об этом решении, — сказано в пояснительной записке документа.

Договор был подписан 19 ноября 1990 года в Париже 16 государствами НАТО и шестью странами Организации Варшавского Договора (ОВД) с целью установления безопасного военного баланса в Европе за счет сокращения вооружений обычных вооруженных сил.

Фото: realnoevremya.ru

13 июля 2007 года Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией ДОВСЕ. Причинами, в частности, стало уклонение бывших участников ОВД от переоформления их вооружений в западный блок и прямое превышение НАТО установленных лимитов.

Сегодня «Реальное время» писало, что Федеральное собрание России рассмотрит вопрос о денонсации договора. Официальным представителем президента России Владимира Путина при рассмотрении парламентом вопроса о денонсации Договора об обычных вооружениях в Европе назначен замглавы МИД страны Сергей Рябков.

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Айрат Назипов