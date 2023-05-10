«Мне обидно! Вечером все заменим»: памятник бойцам СВО в Татарстане исправят уже сегодня

Фото: предоставлено местными жителями

В день празднования 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Аллее боевой Славы села Базарные Матаки открыли памятник, посвященный погибшим в ходе специальной военной операции на Украине. Однако у жителей Алькеевского района данный монумент вызвал ряд вопросов, поскольку на плите с именами героев были выявлены ошибки в годах жизни. Как рассказал «Реальному времени» председатель районного отделения татарстанской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и других локальных конфликтов Рустам Шайхутдинов, виновниками этой ситуации стали ульяновские производители.

«Все ошибки исправили»

По словам Шайхутдинова, на плите действительно имеются ошибки, которые были допущены по вине мастеров из Ульяновска, занимавшихся гравировкой. Перед установкой памятную табличку проверять не стали, а уже после на нее обратило внимание большое количество людей.

— Неправильно написаны даты смерти двух бойцов. А у одного вообще «20.11.2023», то есть еще только «через полгода» погиб. И звезда по форме неправильная, что также возмущает всех — верхний контур должен быть горизонтальным. Надеемся, что причастных накажут, и не только трехэтажным матом на очередном совещании, — пишут жители Алькеевского района.

Фото: предоставлено местными жителями

Как рассказал председатель ветеранской организации, плиту поменяют на новую уже сегодня вечером, а старую он лично успел снять еще утром.

— Сегодня вечером все заменим, я уже снял эту доску с утра. Купил новую, сейчас на ней заново печатают. Все ошибки исправили, — сказал он.

Глава Алькеевского района Александр Никошин также прокомментировал сложившуюся ситуацию на своей странице во «ВКонтакте»:

— Уважаемые алькеевцы! Накануне мы открыли памятный обелиск в честь наших земляков — участников СВО, отдавших жизнь за защиту Родины. К сожалению, при его изготовлении были совершены ошибки. Мы не снимаем с себя ответственности за просчет компании-производителя, подобное совершенно недопустимо. В настоящий момент табличку с именами сняли для устранения ошибок. Уже в ближайшее время она снова появится на аллее боевой славы села Базарные Матаки. Мы чтим и помним имена наших героев! — говорится в посте.

«Отправил туда уже 14 машин для ребят»

Отметим, что районный отдел татарстанской общественной организации участников Афганской войны и других локальных конфликтов является одним из самых активно действующих во всей республике. Рустам Шайхутдинов сам прошел Афганскую войну и по сей день всячески помогает своим землякам в горячих точках. Кроме того, он же является организатором целого ряда мероприятий, направленных на поддержку ветеранов.

— Понимаете, мне просто обидно! Я десять раз ездил на Украину и рисковал жизнью. Отправил туда уже 14 машин для ребят. Мы возим туда нашим алькеевским ребятам форму, газовые баллоны, питание и все, что им нужно. Вот какую заявку они нам оставят, то мы для них и делаем. А сейчас вот такую пакость про нас говорят, — поделился Шайхутдинов.

Этот памятник не оказался исключением и был создан за счет средств этой организации. Несмотря на участие районных властей в его разработке, деньги из муниципального или регионального бюджетов не выделялись.

— Нам ведь из бюджета ни копейки не дали. Мы — ветераны и наши друзья-спонсоры — сами все собрали. Прежде чем сделать этот памятник, мы с главой района вместе поехали туда, собрали всех наших земляков и спросили, нужно ли это. Все сказали, что да. Давайте соберем этот памятник! — рассказал он.

Фото: alkeevskiy.tatarstan.ru

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Максим Кокунин