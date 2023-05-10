Президент Грузии назвала отмену визового режима со стороны России провокацией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили расценила решение Москвы отменить визовый режим для граждан ее страны как «очередную российскую провокацию». Об этом пишет «РИА Новости».



— Возобновление прямого авиасообщения и отмена визового режима с Грузией неприемлемы,— написала Саломе Зурабишвили в Twitter, объяснив свою позицию ситуацией вокруг Украины.

Согласно указу президента России Владимира Путина, с 15 мая граждане Грузии смогут въехать в Россию и выехать из нее без оформления виз на основании действительных документов, удостоверяющих личность. Это может быть паспорт, в том числе дипломатический или служебный, книжка моряка, проездной документ для возвращения в Грузию.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также Владимир Путин подписал документ, отменяющий указ, вводивший запрет российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки, включая коммерческие, граждан на территорию Грузии. Он действовал с 8 июля 2019 года — его ввели после протестов у здания парламента в Тбилиси, поводом для которых стало участие российской парламентской делегации в Межпарламентской ассамблее православия.

В МИД России объяснили, что принятые главой государства решения о возобновлении авиасообщения и введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Грузии в Россию «идут в русле нашего принципиального подхода о последовательном облегчении условий общения и контактов между гражданами России и Грузии, невзирая на отсутствие дипломатических отношений».



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Татьяна Демина