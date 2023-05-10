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Президент Грузии назвала отмену визового режима со стороны России провокацией

14:15, 10.05.2023
Президент Грузии назвала отмену визового режима со стороны России провокацией
Фото: youtube.com/@beltavideo

Президент Грузии Саломе Зурабишвили расценила решение Москвы отменить визовый режим для граждан ее страны как «очередную российскую провокацию». Об этом пишет «РИА Новости».

— Возобновление прямого авиасообщения и отмена визового режима с Грузией неприемлемы,— написала Саломе Зурабишвили в Twitter, объяснив свою позицию ситуацией вокруг Украины.

Согласно указу президента России Владимира Путина, с 15 мая граждане Грузии смогут въехать в Россию и выехать из нее без оформления виз на основании действительных документов, удостоверяющих личность. Это может быть паспорт, в том числе дипломатический или служебный, книжка моряка, проездной документ для возвращения в Грузию.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также Владимир Путин подписал документ, отменяющий указ, вводивший запрет российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки, включая коммерческие, граждан на территорию Грузии. Он действовал с 8 июля 2019 года — его ввели после протестов у здания парламента в Тбилиси, поводом для которых стало участие российской парламентской делегации в Межпарламентской ассамблее православия.

В МИД России объяснили, что принятые главой государства решения о возобновлении авиасообщения и введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Грузии в Россию «идут в русле нашего принципиального подхода о последовательном облегчении условий общения и контактов между гражданами России и Грузии, невзирая на отсутствие дипломатических отношений».

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Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан

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