Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы россиян, пребывающих в запасе

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан страны, пребывающих в запасе. Документ вступает в силу со дня его официального опубликования, 10 мая.

«Призвать в 2023 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных соборов в Вооруженных силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности», — гласит текст документа.

Правительству России и органам исполнительной власти регионов России поручено обеспечит выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов. Пункты 2 и 3 указа засекречены — они предназначены для служебного пользования.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Указ о призыве на военные сборы граждан России, пребывающих в запасе, издается ежегодно. В 2022 году Владимир Путин подписал его в феврале.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина