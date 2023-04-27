Итоги дня: задержание Елены Блиновской, обрушение стены дома в Куюках, запуск АЭС в Турции
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 27 апреля:
- Блогера Елену Блиновскую задержали при попытке пересечь границу России на автомобиле. Против нее возбудили уголовное дело за уклонение от уплаты 918 млн рублей налогов. По версии следствия, она получала доход от предпринимательской деятельности в СМИ и интернете и перечисляла его на расчетные счета подконтрольных 18 организаций и трех ИП, применяющих упрощенную систему налогообложения.
- В деревне Куюки Пестречинского района обрушилась стена строящегося трехэтажного кирпичного дома. Людей под завалами не оказалось. В связи с происшествием районная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства об охране труда. СУ СКР по Татарстану возбудило уголовное дело.
- В России владельцев средств индивидуальной мобильности обяжут ставить их на учет и получать на них номера. Поправки разработали депутаты Госдумы. Согласно им, владелец СИМ должен будет поставить свой транспорт на учет через «Госуслуги» в течение 10 дней с момента его покупки.
- Исполком столицы Татарстана утвердил муниципальную программу «Развитие туризма в Казани» на 2023—2027 годы». Ее цель — повышение конкурентоспособности туристского комплекса города. Всего на реализацию программы планируется потратить 299,2 млн рублей, из которых 18,5 млн из местного бюджета предусмотрены на 2023 год.
- Вице-премьер Александр Новак рассказал, что Россия в 2023 году перенаправит с запада на восток 140 млн тонн нефти и нефтепродуктов. Ранее направляемые в Европу энергетические ресурсы теперь идут на новые рынки. Около пятой части всех объемов российской нефти и нефтепродуктов уходят в Индию, Китай и другие страны.
- В Госдуму внесли законопроект об отсрочке от призыва в армию для отцов детей-инвалидов в возрасте до 18 лет. В пояснительной записке указано, что сейчас молодые люди могу оформить ее, если его ребенку-инвалиду не исполнилось 3 года. По мнению авторов законопроекта, это «недостаточный срок».
- В Казани прошло заседание совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг», на котором подвели итоги работы предприятий нефтегазохимического комплекса Татарстана за первый квартал 2023 года. Они оказались противоречивыми. Например, добыча нефти выросла на 3,7%, а объемы ее переработки остались на уровне начала прошлого года. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об увеличении числа депутатов Госсовета республики, работающих на профессиональной постоянной основе. Теперь их будет на одного больше — 23.
- Татарстанского предпринимателя привлекли к ответственности за продажу контрафактных сухпайков «Армия России» на площадке AliExpress. Правообладатель товарного знака — Минобороны России — потребовало с ИП компенсацию в размере 756 тысяч рублей. Стороны не смогли урегулировать спор миром и встретились в суде. Детали — в материале «Реального времени».
- Замминистра финансов России Алексей Моисеев сообщил, что отечественные компании практически перестали проводить трансграничные расчеты в долларах. При этом расчеты в паре «рубль — евро» еще остались, «но тоже сходят на нет».
- В Казани понизили норматив стоимости одного «квадрата» общей площади жилья для расчета платежеспособности молодых семей. На второй квартал 2023 года он составил 121 637 рублей, что на 6 576 рублей, или на 5,1%, меньше, чем в предыдущем периоде.
- Россия и Турция заключили договоренность о доставке ядерного топлива на первый энергоблок АЭС «Аккую». Сертификат турецкому главе Минэнерго Фатиху Донмезу передал гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. Перед тем как отдать документ, он попросил разрешения у президента России Владимира Путина, который дал согласие. Лидер России и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в церемонии запуска атомной электростанции по видеосвязи.
- Бизнес-омбудсмен России Борис Титов прибудет в Казань 28 апреля. В столице Татарстана он проведет ряд встреч с руководством республики и предпринимателями, в том числе проведет прием последних.
- Имя футболиста Пеле включили в словарь португальского языка в качестве синонима слова «лучший». В определении сказано: «Тот, кто выходит из ряда вон, кто в силу своего качества, ценности или превосходства не может ни с чем и ни с кем равняться; исключительный, несравненный, единственный».
- По данным Гидрометцентра Татарстана, в республике в конце апреля и начале мая сохранится теплая погода. Днем температуры воздуха будут достигать +26 градусов. Временами пройдут дожди.
- В Казани для движения транспорта 27 апреля полностью открыли первую очередь дороги — дублера Горьковского шоссе. Протяженность четырехполосной трассы от ул. Несмелова до Храма всех религий составила 6,2 км.
- В первом квартале 2023 года оборот продавцов Татарстана на маркетплейсах увеличился на 10,15% в сравнении с аналогичным периодом 2022-го. Их количество выросло на 3,7 тыс. человек (+8,2%) и достигло 49,1 тысячи.
- В первом квартале 2023 года в 38 муниципалитетах Татарстана произошло снижение НДФЛ на 3,8 млрд рублей. Доходы консолидированного бюджета республики достигли 115,7 млрд рублей. Из них налоговые и неналоговые — 98,5 млрд рублей. Наибольшие отчисления произведены по налогу на прибыль — 46,2 млрд рублей, затем по НДФЛ — 20 млрд рублей.
Ключевые события 428-го дня специальной военной операции на Украине:
- Правительство России получило право делать временные исключения в применении ответных санкций против украинских компаний и граждан, введенных в 2018 году. В список контрсанкций включены более 900 физлиц и свыше 80 юрлиц.
- Исполком Казани утвердил порядок предоставления субсидии организациям в целях возмещения недополученных доходов, связанных с погребением на городских кладбищах граждан, погибших в ходе СВО. Выделять ее планируют из муниципального бюджета. Компания-получатель не должна быть иностранным юрлицом, а также находиться в процессе реорганизации или ликвидации.
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не намерена идти по пути ядерной эскалации, но советует ее не испытывать. Страна сделает все, чтобы не допустить развития событий по худшему сценарию.
- Как сообщает Минобороны России, ночью нанесен удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по пунктам дислокации резервов ВСУ. Цель достигнута. Все назначенные объекты поражены, благодаря чему сорвано выдвижение подразделений морской пехоты Украины в районы боевых действий.
- На Купянском направлении поражены подразделения ВСУ около населенных пунктов Двуречная, Фиголевка, Ягодное, Першотравневое и Табаевка. В районах н. п. Новоселовское, Ольшана и Крахмальное пресечены действия четырех ДРГ. За сутки на этом направлении уничтожено до 110 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и боевая машина РСЗО «Град».
- На Красно-Лиманском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ около н. п. Торское, Червонопоповка и Червоная Диброва. Украинские войска потеряли свыше 70 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля, гаубицу Д-30 и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».
- На Донецком направлении штурмовые отряды овладели четырьмя кварталами в северо-западной, западной и юго-западной частях Артемовска. Подразделения ВДВ сковывают ВСУ на северной и южной окраинах и оказывают поддержку штурмовикам. За сутки в этом районе авиацией совершено четыре самолетовылета, артиллерией группировки выполнено 59 огневых задач. Уничтожено свыше 400 украинских военнослужащих и наемников, две боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
- На Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено поражение подразделениям ВСУ около н. п. Угледар, Никольское и Новомихайловка. Потери украинских войск за сутки составили до 60 военнослужащих, бронетранспортер, боевая машина зенитного ракетного комплекса «Тор-М1», три автомобиля и артиллерийская система М777 производства США.
- На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 30 украинских военнослужащих, четыре пусковые установки украинского зенитного ракетного комплекса «С-300», зенитная самоходная установка Gepard производства ФРГ, два автомобиля и две гаубицы Д-30.
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре предложил российскому лидеру Владимиру Путину создать рабочую группу по урегулированию ситуации на Украине. Главы государств также затронули вопросы спецоперации и зерновой сделки.
- Российские средства противовоздушной обороны сбили возле Курской атомной электростанции беспилотники ВСУ. БПЛА, запущенные с территории Сумской области Украины, попытались атаковать российскую станцию, однако были уничтожены. Разрушений и пострадавших нет.
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Максим КокунинОбществоВластьИнфраструктураБизнесЭкономика Татарстан
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