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Раис Татарстана подписал указ об увеличении числа депутатов Госсовета

11:55, 27.04.2023 1
Раис Татарстана подписал указ об увеличении числа депутатов Госсовета
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об увеличении числа депутатов Госсовета РТ, работающих на профессиональной постоянной основе.

Число депутатов увеличили с 22 до 23. Законопроект приняли на 43-м заседании парламента 20 апреля.

Увеличить число депутатов предлагалось «в целях повышения эффективности деятельности Государственного совета Республики Татарстан, совершенствования работы с избирателями и законотворческой деятельности, а также в связи с необходимостью законодательного обеспечения дальнейшего социально-экономического развития республики в условиях возросшего санкционного давления на Российскую Федерацию».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, законопроект разработали депутат Госсовета Татарстана Юрий Камалтынов, секретарь Госсовета Лилия Маврина и глава комитета по госстроительству Альберт Хабибуллин.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 27 апр
    Для кого все эти старания? Кто эта таинственная персона? Прям вот будет вместо 22 - х 23 депутата и благосостояние избирателей попрёт. Больше санкций - больше число депутатов? Иначе никак.
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