Раис Татарстана подписал указ об увеличении числа депутатов Госсовета
Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об увеличении числа депутатов Госсовета РТ, работающих на профессиональной постоянной основе.
Число депутатов увеличили с 22 до 23. Законопроект приняли на 43-м заседании парламента 20 апреля.
Увеличить число депутатов предлагалось «в целях повышения эффективности деятельности Государственного совета Республики Татарстан, совершенствования работы с избирателями и законотворческой деятельности, а также в связи с необходимостью законодательного обеспечения дальнейшего социально-экономического развития республики в условиях возросшего санкционного давления на Российскую Федерацию».
Напомним, законопроект разработали депутат Госсовета Татарстана Юрий Камалтынов, секретарь Госсовета Лилия Маврина и глава комитета по госстроительству Альберт Хабибуллин.
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