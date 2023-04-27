Владимир Путин разрешил временные исключения в применении ответных санкций по Украине

Правительство России получило право делать временные исключения в применении ответных санкций против украинских компаний и граждан, введенных в 2018 году, соответствующий указ опубликован в четверг.



Указ вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 22 октября 2018 года.

Изменение внесли в указ 2018 года о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины против российских компаний и граждан. В список контрсанкций включены более 900 украинских граждан и свыше 80 украинских компаний.

Фото: duma.gov.ru

Ограничения предполагают блокирование безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества в России, а еще запрет на вывод капитала за пределы РФ. В случае необходимости Кабмин России может расширять контрмеры.

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Маргарита Головатенко