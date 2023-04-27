Имя Пеле стало синонимом слова «лучший» в португальском словаре

Имя футболиста Пеле включили в словарь португальского языка в качестве синонима слова «лучший», сообщает фонд Пеле в своем Twitter.



В определении слова pelé на сайте словаря сказано: «Тот, кто выходит из ряда вон, кто в силу своего качества, ценности или превосходства не может ни с чем и ни с кем равняться; исключительный, несравненный, единственный».

Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле (настоящее имя — Эдсон Арантис ду Насименту) скончался 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет. Врачи экс-футболиста рассказали, что причиной смерти стал множественный отказ внутренних органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки.

82-летний бразилец прошел курс химиотерапии, но его организм перестал на нее реагировать, в связи с чем ему оказывалась паллиативная помощь. По словам дочерей экс-футболиста, их отец попал в больницу из-за легочной инфекции, вызванной перенесенным коронавирусом. В связи со смертью Пеле президент России Владимир Путин выражал соболезнования президенту Бразилии Жаиру Болсонаро.



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Маргарита Головатенко