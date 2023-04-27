Нефтегазохимический комплекс Татарстана показал противоречивые результаты

Итоги деятельности предприятий нефтегазохимического комплекса Татарстана за первый квартал 2023 года оказались противоречивыми, констатировали сегодня на заседании совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг». С одной стороны, выросла добыча нефти, выпуск автомобильного бензина и азотных удобрений, а с другой — резко упал выпуск сугубо нефтехимической продукции — каучуков и прямогонного бензина, сырьевого компонента для последующих переделов в нефтехимии.

Детальную картину представил на заседании гендиректор АО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин. Заслушивание его отчета проходило в закрытом режиме.

Как следует из сообщения ТНХИ-Х, за первый квартал 2023 года добыча нефти выросла на 3,7%, производство моющих средств — на 3,5%, азотных удобрений — на 2,6%. Внушительный рост — сразу на 22% — произошел лишь в производстве моторного топлива. Стагнируют объемы переработки нефти, дизельного топлива, этилена, легковых шин, неармированных плит и пленов — их производство осталось на уровне первого квартала 2022 года, отмечается в пресс-релизе холдинга. Сильнее всего — на 37% — обвалилось производство каучуков, на 31% сократился выпуск прямогонного бензина.

Большую надежду на восстановление динамики роста отрасль связывает с мерами государственной поддержки. «В апреле этого года правительство РФ утвердило 13 приоритетных направлений для проектов технологического суверенитета. Большую часть перечня составляют продукты среднетоннажной и малотоннажной химии, всего 38 групп химической продукции. Планируется, что проекты смогут претендовать на меры господдержки», — отмечается в сообщении ТНХИ-Х.

Сохранение «непростой ситуации», сложившейся в сфере производства химической продукции и удобрений, недавно констатировал президент России Владимир Путин. Причиной сложностей стали европейские санкции, которые ограничивают ввоз в регион полимеров, метанола и другой продукции химкомплекса страны.

На совещании по экономическим вопросам он сообщил, что уже провел несколько профильных отраслевых совещаний, на которых участники «вышли на конкретные решения, которые помогут увеличить загрузку предприятий, обеспечить сбыт их продукции».

Фото: kremlin.ru

— Прошу правительство своевременно реализовывать эти договоренности и при этом иметь обратную связь с коллегами на местах, проводить постоянный анализ ситуации, чтобы понимать, где, на какие участки нужно направить дополнительные усилия, — указал Владимир Путин.

По данным Росстата, производство минеральных удобрений в России в феврале 2023 года сократилось на 9,6% в годовом выражении и на 4% по сравнению с январем и составило 1,9 млн тонн. Серьезнее всего в стране просело производство калийных удобрений.

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Луиза Игнатьева