В Казани полностью открыли первую очередь дороги-дублера Горьковского шоссе

В Казани для движения транспорта 27 апреля полностью открыли первую очередь дороги-дублера Горьковского шоссе. Протяженность четырехполосной трассы от ул.Несмелова до Храма всех религий составила 6,2 км.

Строительство участка дороги-дублера велось в две очереди. Первые 1,5 км трассы от ул.Несмелова до Адмиралтейского пруда проложили в 2021 году. Второй участок протяженность 4,7 км — от Адмиралтейского пруда до Храма всех религий — запустили сегодня.

Вдоль дороги уложены тротуар и велодорожка, сообщили в мэрии Казани. Проектно-сметная документация по третьему участку прошла государственную экспертизу.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

При строительстве участков дублера Горьковского шоссе — от ул.Несмелова до Храма всех религий — рабочие вынесли, переустроили и смонтировали 25 км инженерных сетей. Для строительства дороги выкупили более 300 земельных участков со строениями за 275 млн рублей.

Напомним, власти Казани обещали ввести в эксплуатацию участок дороги от Адмиралтейского пруда до Храма всех религий до конца 2022 года. О том, что работы на объекте близятся к завершению, стало известно в конце ноября.

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Татьяна Демина