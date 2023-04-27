Татарстанского предпринимателя наказали за контрафактные сухпайки «Армия России»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Продажа контрафактных сухпайков

Как стало известно «Реальному времени», татарстанского предпринимателя привлекли к ответственности за продажу контрафактных сухпайков «Армия России» на площадке AliExpress. Правообладателем товарного знака является Минобороны страны, ведомство потребовало компенсацию у рыбно-слободского ИП Руслана Гизатуллина за нарушение его исключительных прав.

Сумма требований Минобороны составила 756 263,20 рублей. Стороны не смогли урегулировать спор миром и встретились в суде. Как пояснил татарстанский предприниматель, он полагал возможным выплатить 284 410 рублей, в остальной части иск не признал и просил отказать.

Третьим лицом к спору привлекли компанию «Алибаба.Ком (РУ)», представителя электронной площадки. Товарные знаки зарегистрированы за истцом по нескольким классам: овощи и фрукты консервированные, консервы мясные, консервы овощные, мясо консервированное, а также кофе, чай, сахар, соль, перец, хлебобулочные изделия, галеты, шоколад. МО обладает исключительным правом на бренды этих ИРП (индивидуальный рацион питания), объединенные графическим элементом в форме звезды, имеющей разрыв по центру геометрической фигуры и словесным элементом «Армия России».

Фото: army.ric.mil.ru

Одним из товарных знаков в серии является знак с комбинированным обозначением, в композицию которого входит монохромное (черно-белое) графическое изображение пятиконечной звезды и тот же словесный элемент.

Министерству стало известно о нарушении татарстанским предпринимателем его исключительных прав на товарный знак №515550. Он предлагал к продаже на онлайн-платформе «Алиэкспресс» контрафактный товар — индивидуальные рационы питания, маркированные комбинированными обозначениями «Армия России» (оригинальный монохромный графический элемент в форме звезды, имеющей разрыв по центру геометрической фигуры, и то же словесное обозначение), сходный до степени смешения с зарегистрированным комбинированным товарным знаком МО.

ИРП не для продажи

Как говорится в материалах дела, ИП Гизатуллин Р.А. реализовал следующие ИРП:

— вариант комплектования №3 (поставщик ПАО «Грязинский пищевой комбинат»);

— вариант комплектования №4 (поставщик ПАО «Грязинский пищевой комбинат»).

— Данные ИРП предназначены исключительно для продовольственного обеспечения военнослужащих Вооруженных сил России и в свободной продаже находиться не могут. Упаковка ИРП маркирована с каждой стороны надписью: «НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ», — указали в суде.

Фото: flickr.com

Также сообщается, что ИРП, реализованные бизнесменом, поставлялись в порядке исполнения госконтракта от 30 января 2019 г. №300119/ВП на оказание услуг по

организации питания для нужд Минобороны России напрямую в продовольственную службу соответствующего военного округа через склады центра материально-технического обеспечения военных округов (договор поставки от 21.01.2020 №ОП-20-12).

— Выдача ИРП со склада (отдела хранения) центра материально-технического обеспечения военного округа в воинские части (организации) осуществляется по заявкам командиров воинских частей (начальников организаций) с разрешения начальников продовольственных служб военных округов, флотов установленным порядком по их фактическому количеству, — говорится в определении суда.

Согласно договору, продажа поставщиком индивидуальных рационов питания третьим лицам или использование поставщиком таких ИРП для иных целей запрещается. Таким образом, продажа ИРП является незаконной, а сами сухпайки оказались товаром, обладающим всеми признаками контрафактного, указали в МО.

Фото: realnoevremya.ru

— Закупленные у ИП Гизатуллина Р.А. ИРП в свободной продаже находиться не могут, — указал истец. — Из имеющихся у Минобороны России доказательств следует, что ИП Гизатуллин Р.А. использует комбинированное обозначение «АРМИЯ РОССИИ» в своей деятельности незаконно.

Суд согласился с доводами министерства и удовлетворил иск, постановив взыскать с предпринимателя 756 тысяч рублей компенсации.



Елизавета Пуншева