Казань посетит бизнес-омбудсмен России Борис Титов

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов прибудет в Казань. Рабочий визит запланирован на 28 апреля, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.

В Казани Борис Титов проведет ряд встреч с руководством Татарстана и представителями бизнеса. Запланирован прием предпринимателей совместно с бизнес-омбудсменом республики Фаридом Абдулганиевым.

Борис Титов также поучаствует во встрече раиса Татарстана Рустама Минниханова с делегацией Азербайджана. Она состоится в рамках второго по счету бизнес-форума «Татарстан — Азербайджан».



Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

Борис Титов неоднократно посещал Казань. В 2019 году он принимал участие в совместной итоговой коллегии Минэкономики и Минпромторга Татарстана, в XI расширенном заседании Совета по предпринимательству при раисе республики, а в 2016-м он встречался с местными предпринимателями в рамках проекта «Бизнес и власть: откровенный разговор».

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Татьяна Демина