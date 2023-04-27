В начале мая в Татарстане потеплеет до +26 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в конце апреля и начале мая сохранится теплая погода. Днем температуры воздуха будут достигать +26 градусов, сообщили в Гидрометцентре республики.

В пятницу, 28 апреля, и в субботу, 29 апреля, существенных осадков в Татарстане не ожидается. Ночные температуры составят от +4 до +10 градусов, дневные — от +20 до +26°С.

Небольшие и умеренные дожди в республике прогнозируются на воскресенье, 30 апреля. Ночью ожидается от +8 до +13 градусов. Днем потеплеет до 19—24°С, на востоке региона — до +26°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в понедельник и вторник, 1 и 2 мая, в зоне влияния атмосферных фронтов местами возможны небольшие дожди. Днем воздух прогреется до 21—26 градусов. На западе республике 2 мая ожидается от +18 до +23 градусов.

В четверг, 27 апреля, существенных осадков в Татарстане не наблюдается. В полдень зафиксировали от +19 до +23 градусов.

По данным Гидрометцентра Татарстана, в мае 2023 года среднемесячная температура воздуха в республике будет «около нормы». Она составляет +13,6 градуса.

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Татьяна Демина