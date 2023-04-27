В Куюках обрушилась стена строящегося дома — под завалами могут быть люди

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Под Казанью, в деревне Куюки Пестречинского района, обрушилась стена строящегося трехэтажного кирпичного дома. По предварительной информации, под завалами могут находиться люди.

Как сообщает ГУ МЧС России по Татарстану, произошло обрушение кирпичной кладки с третьего по второй этаж с торца дома. На месте происшествия работают спасатели и пожарные. Проводятся поисково-спасательные работы.

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

На данный момент сведений о погибших и пострадавших при обрушении стены нет. Информация уточняется. По данным источника «Реального времени», рабочих под завалами нет.

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Напомним, строительство входит в топ-3 самых травмоопасных отраслей в Татарстане. В списке также обрабатывающая промышленность и транспорт, рассказали в Минтруда республики.



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Татьяна Демина