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В Куюках обрушилась стена строящегося дома — под завалами могут быть люди

12:34, 27.04.2023 6
В Куюках обрушилась стена строящегося дома — под завалами могут быть люди
Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Под Казанью, в деревне Куюки Пестречинского района, обрушилась стена строящегося трехэтажного кирпичного дома. По предварительной информации, под завалами могут находиться люди.

Как сообщает ГУ МЧС России по Татарстану, произошло обрушение кирпичной кладки с третьего по второй этаж с торца дома. На месте происшествия работают спасатели и пожарные. Проводятся поисково-спасательные работы.

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

На данный момент сведений о погибших и пострадавших при обрушении стены нет. Информация уточняется. По данным источника «Реального времени», рабочих под завалами нет.

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Напомним, строительство входит в топ-3 самых травмоопасных отраслей в Татарстане. В списке также обрабатывающая промышленность и транспорт, рассказали в Минтруда республики.

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Татьяна Демина
Происшествия Татарстан

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комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 27 апр
    К разговору о цементе, просто ужас, ветерок задул, стена рухнула, мда уж
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    Анонимно 27 апр
    я помню по тв все над американцами смеялись, над их карточными домиками. Шел 2023 год, в России строят те же самые карточные домики. Я не уверен что этот спичечный коробок на фото выдержит ураган
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    Анонимно 27 апр
    Просто кошмар, надеюсь проверка будет качественна
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    Анонимно 27 апр
    я и сейчас над ними смеюсь, а они специально так делают, чтобы было легко разрушить и снова построить
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  • Анонимно 27 апр
    Вроде нет жертв, слава Богу
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  • Анонимно 27 апр
    Отсутствие персональной ответственности порождает БЕСПРЕДЕЛ
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