Власти Казани утвердили программу развития туризма на 2023—2027 годы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Исполком столицы Татарстана утвердил муниципальную программу «Развитие туризма в Казани» на 2023—2027 годы. Ее цель — повышение конкурентоспособности туристского комплекса города.

На реализацию программы намерены потратить 299,2 миллиона рублей. Из них 84,5 миллиона выделят из бюджета Казани, а остальные 217,7 миллиона планируют привлечь из внебюджетных средств.

На 2023 год на программу развития туризма Казань выделит 18,5 миллиона. В 2024—2027 годах сумма финансирования составит по 16,5 миллиона рублей ежегодно.

Из внебюджетных средств в этом году на программу намерены привлечь 30 миллионов рублей, в следующем — 42,1 миллиона. В 2025 году сумма должна составить 59 миллионов, в 2026-м — 41,6 миллиона, а в 2027-м — 45 миллионов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В задачи программы входит увеличение объема и разнообразия предоставляемых туристских услуг, повышение узнаваемости Казани на российском и международном туристических рынках. Также с ее помощью намерены создать условия для совершенствования туристской инфраструктуры города.

К 2027 году благодаря реализации программы власти хотят добиться увеличения туристско-экскурсионного потока в Казань до 5 млн человек в год, показателя среднегодовой загрузки в гостиницах — на 10%, числа возвратных туристов — до 70%, а количества работников сферы гостеприимства — на 25%.

В ходе реализации программы разработают новые экскурсионные маршруты, туристические программы по Казанской агломерации, продукты в рамках развития детского туризма. Казань также будет участвовать в международных туристических выставках, организует роуд-шоу по странам СНГ и Ближнего Востока, реализует проект Kazan Bus в других городах и так далее.

Напомним, Казань входит в число самых востребованных направлений у туристов. В прошлом году ее посетили 3,6 миллиона человек — на 20% больше, чем в 2021-м. Загрузка средств размещения составила в среднем 62,5%.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина