Количество продавцов из Татарстана на маркетплейсах за год увеличилось на 80%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В первом квартале 2023 года оборот продавцов Татарстана на маркетплейсах увеличился на 10,15% в сравнении с аналогичным периодом 2022-го. В этом году продано товара более чем на 9 млрд рублей, тогда как годом ранее — на 8,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена республики.



Количество продавцов из Татарстана по итогам первого квартала в 2023 году выросло на 3,7 тыс. человек (+8,2%) и достигло 49,1 тысячи. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года количество татарстанских селлеров выросло на 80%.

В прошлом году на рынок интернет-торговли вышло более 22 тысяч новых татарстанских продавцов, в том числе 4,7 тыс. — самозанятых. Общее количество селлеров по итогам 2022 года составило 45,4 тысячи. Их выручка за год увеличилась вдвое и превысила 50 млрд рублей. Примерно для 33% татарстанских продавцов торговля на маркетплейсах является основным или единственным источником дохода.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— За два последних года в секторах, связанных с интернет-торговлей, а также сопутствующих отраслях было создано порядка 100 тысяч новых рабочих мест, число татарстанских продавцов на маркетплейсах и их продажи выросли в 14 раз. За это время для многих предпринимателей интернет-торговля стала единственным шансом не только для сохранения своего бизнеса, но и его развития и расширения, — рассказал уполномоченный при раисе Татарстана по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев.

Он отметил, что программа развития электронной торговли в Татарстане показала хорошие результаты, поэтому ее продлили до 2025 года.

Татарстанский рынок онлайн-торговли вошел в топ-10 регионов России по наибольшему обороту — за год жители республики приобрели товаров в Сети на сумму порядка 90 млрд рублей. Больше всего заплатили за инструменты, садовую технику, ювелирные изделия и аксессуары, а вот запчасти и продукция для автомобилей, напротив, меньше пользовались спросом, выяснила аналитическая служба «Реального времени».



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Маргарита Головатенко