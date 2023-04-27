Блогера Елену Блиновскую задержали за неуплату налогов на 918 млн рублей

Фото: youtube.com/Осторожно Собчак

Блогера Елену Блиновскую задержали за уклонение от уплаты налогов на 918 млн рублей. Против нее возбудили уголовное дело, сообщает СК России по Москве.



По информации следствия, Елена Блиновская занизила полученные доходы и не уплатила налог за 2019—2021 годы. Блогера задержали, когда она пыталась пересечь границу России на автомобиле.

Елена Блиновская получала доход от предпринимательской деятельности в СМИ и интернете. Она организовывала учебные курсы и тренинг-марафоны. Как указали в прокуратуре Москвы, блогер целенаправленно не хотела переходить на общую систему налогообложения и формально «раздробила» бизнес, у нее были соучастники.

СК считает, что предприниматель с соучастниками перечислила доходы на расчетные счета подконтрольных 18 организаций и трех ИП, применяющих упрощенную систему налогообложения.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В марте общественность потрясли несколько крупных уголовных дел против известных блогеров. «Первыми» стали супруги Чекалины, которых подозревают в уклонении от уплаты налогов на 300 с лишним миллионов рублей. Аналогичное обвинение предъявили Александре Митрошиной. Специально для «Реального времени» юристы рассказали, что последует за делами против блогеров, и назвали условия, при которых блогеры могут снять с себя уголовную ответственность.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко