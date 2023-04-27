Поступления по НДФЛ в Татарстане упали на 3,8 миллиарда

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

НДФЛ упал на 3,8 миллиарда

Сложности перехода на единый налоговый платеж отразились на пополняемости консолидированного бюджета Татарстана. Об этом заявил раис республики Рустам Минниханов, открывая республиканское совещание финансовых, казначейских и налоговых органов региона в Доме правительства.

Рустам Минниханов сообщил, что в первом квартале 2023 года произошло снижение НДФЛ на 3,8 млрд рублей в 38 муниципалитетах Татарстана. «Мы ожидали, что это упростит и улучшит работу, но пока этого не происходит», — отметил он.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По его словам, налоговые органы не могут контролировать ход уплаты НДФЛ, так как «не видят, как платят налогоплательщики», они не отражаются на бюджетных счетах Татарстана.

— Даже если плательщик заранее внес платеж, он все равно не поступает в бюджет (а аккумулируется на федеральном едином счете), — пояснил Рустам Минниханов, добавив, что федеральные власти обещают отладить систему учета платежей по НДФЛ.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Из-за отмены КГН упали поступления по налогу на прибыль



Доходы консолидированного бюджета Татарстана в первом квартале составили 115,7 млрд рублей. Из них налоговые и неналоговые — 98,5 млрд рублей.

Наибольшие отчисления произведены по налогу на прибыль — 46,2 млрд рублей, затем по НДФЛ — 20 млрд рублей. Выросли отчисления по налогу на совокупный доход — до 2,2 млрд рублей. Поступления по земельному налогу — 1,3 млрд рублей

— Ситуация по доходам очень напряженная, цифры неплохие, но есть переходящие платежи с прошлого года, поэтому успокаиваться нам рановато, — пояснил Рустам Минниханов.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

По его словам, из-за изменения федерального законодательства в части налогообложения нефтяной отрасли произошло снижение поступлений по налогу на прибыль. Точную сумму снижения он не назвал. Кроме того, негативное влияние оказали падение цен на нефть и курс доллара в первом квартале 2023 года.

Раис республики поручил Минфину Татарстана разобраться с последствиями отмены налогового режима КГН. Расходы консолидированного бюджета республики за этот период составили 78,9 млрд рублей, уточнил министр финансов РТ Радик Гайзатуллин. Так, расходы республиканского бюджета произведены на сумму 63,9 млрд рублей, а местных бюджетов — на 30,2 млрд рублей.

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Луиза Игнатьева