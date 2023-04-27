Россия в 2023 году перенаправит с запада на восток 140 млн тонн нефти и нефтепродуктов

Фото: realnoevremya.ru/Альберт Муклоков

Россия в 2023 году перенаправит с запада на восток 140 млн тонн нефти и нефтепродуктов. В 2022 году страна перенаправила на восток 40 млн тонн поставок нефти и нефтепродуктов из 220 млн тонн, поставляемых ранее, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.



По его словам, ранее направляемые в Европу энергетические ресурсы перенаправили на новые рынки: порядка 20% поставляемых в ЕС объемов нефти и нефтепродуктов направили на рынки Индии, Китая и других стран.

Прогнозируется, что в 2023 году Россия снизит нефтедобычу на 20 млн т к 2022 году — до 515 млн тонн, сообщает «Интерфакс».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С декабря 2022 года Евросоюз ввел эмбарго на импорт российской нефти, с 5 февраля 2023 года — на импорт нефтепродуктов. Был предусмотрен ряд исключений: разрешены поставки по нефтепроводу «Дружба», Болгария может закупать нефть (для НПЗ «ЛУКОЙЛа»), а Хорватии доступен для закупки российский вакуумный газойль.

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Маргарита Головатенко