Рустам Минниханов: «То, что рассказали, — заманчиво, будем работать с вами»

Раис Татарстана поручил распространить систему обучения персонала «Тенлаб» в колледжах и продолжить эксперименты по обессериванию нефти

Надвигающийся кризис на экспортных рынках нефтехимической продукции не сбивает интереса к новым эффективным разработкам для реального сектора экономики. «Для чего все это делается, мы знаем, немножко научились», — упрашивал сегодня докладчиков быть покороче Рустам Минниханов на заседании совета директоров ТНХИ-Х. — Вы скажите, в чем ваша новизна? Технологии другие, по цене дешевле или как?» В результате путевку в жизнь получили кремниевые удобрения «Фосагро», дешевые ноу-хау технологии обессеривания нефти и огнестойкие покрытия разработки НПО «Зеленопол».



Экспорт перекрыли?



Главной темой в повестке апрельского заседания совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» стали результаты работы предприятий нефтегазохимического комплекса РТ в первом квартале этого года. Как и ожидалось, отчет гендиректора ТНХИ-Х Рафината Яруллина проходил в закрытом режиме. Это вошло в постоянную практику с тех пор, как нефтехимическая отрасль стала испытывать трудности со сбытом на внешних рынках. И похоже, что с введением европейских санкций ситуация лишь обострилась. Ограничения экспорта полимеров, метанола и другой химической продукции не замедлили отразиться на объемах производства в начале этого года.

Как следует из сообщения ТНХИ-Х, добыча нефти выросла на 3,7%, производство моющих средств — на 3,5%, азотных удобрений — на 2,6%. Внушительный рост — сразу на 22% — произошел лишь в производстве моторного топлива. Стагнируют объемы переработки нефти, производства дизельного топлива, этилена, легковых шин, неармированных плит и пленок — они остались на уровне первого квартала 2022 года.

Сильнее всего — на 37% — обвалилось производство каучуков, еще на 31% сократился выпуск прямогонного бензина. По слухам, нефтехимики выживают лишь за счет поставок этилена и пластиков. Ожидается, что летом этого года объемы выпуска вырастут после запуска на НКНХ производства ГБК мощностью 50 тысяч тонн. Большую надежду на восстановление динамики роста отрасль связывает с мерами государственной поддержки.

Фото: rais.tatarstan.ru

— В апреле этого года правительства России утвердило 13 приоритетных направлений для проектов технологического суверенитета. Большую часть перечня составляют продукты среднетоннажной и малотоннажной химии, всего 38 групп химической продукции. Планируется, что проекты смогут претендовать на меры господдержки, — отметили в ТНХИ-Х.

«100 граммов на 1 га пашни достаточно»

В открытой части заседания проходила презентация московских гостей. Инновационный центр «Фосагро» делает ставку на кремниевые удобрения в сельском хозяйстве, поэтому его представитель Дмитрий Дорофеев убеждал переходить на их применение. По его словам, применение препаратов кремния повышает устойчивость растений к стрессовым условиям, а удобрения способствуют повышению плодородия почвы.

Кремниевые удобрения — это больше мелиоранты и биостимуляторы. По словам Дмитрия Дорофеева, мелиоранты повышают рыхлость почвы, легкость грунтов, удерживают влагу. Они подразделяются на три группы — это мелиоранты (до 10 тонн на 1 га), удобрения от 50 кг и биостимуляторы — до 10 кг на 1 га. Это абсолютно новые агрохимикаты, обладающие высокой эффективностью при низкой дозировке. Спасают растения от стресса, который может привести к их полной гибели. В этом году компания вывела новый препарат на основе монокремниевой кислоты по технологии Apasil. Он относится к 3-му классу опасности без ограниченного срока годности. Минимальные прибавки урожайности — от 6—7%, максимальные — до 84% для плодово-ягодных культур.

— 100 граммов (биостимулятора) на 1 га — достаточно? — с недоверием переспросил Рустам Минниханов.

— Да, разводится порошок в 300 литрах воды, — подтвердил Дорофеев.

Фото: rais.tatarstan.ru

Оказалось, что в Татарстане уже экспериментируют с этой новинкой. Эксперимент по использованию кремния проводится в Альметьевском и Черемшанском районах.

— Пока взрывного эффекта нет, работаем по погодным условиям. В этом году еще раз будем использовать. Препарат интересен, можем использовать на площадках аграрного университета как пилотный проект, — сообщил представитель Минсельхоза РТ.

Раис Татарстана поручил подготовить питомники с кремниевыми удобрениями ко Дню поля на этой площадке.

Эксперименты по обессериванию нефти

Исполнительный директор московского ООО «Максинвест» Егор Спиридонов представил технологию обессеривания нефти при помощи электромагнитных полей. Снижение сернистости нефти — основное требования для НПЗ, к тому же стоимость нефти зависит от содержания серы. С 1 января 2020 года массовая доля серы в нефти и нефтепродуктах не должна превышать 0,5%, напомнил он. Традиционные методы малоэффективны для обессеривания остатков серы. «Максинвест» предлагает снижать содержание серы при помощи специального реактора, который встроен в опытно-промышленную установку.

Эксперименты по обессериванию проводились на Марийском НПЗ, нефтехимических комбинатах «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» и «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез». Здесь уровень содержания серы в мазуте был снижен с 3,5% до нормативных 0,5%. Недавно проводили испытания с карбоновой нефтью малой нефтяной компании «ТатОйлГаза» Роберта Фассахова, где доля серы в нефти составляет 4,6%, а обработанная — 1,59%, рассказал Спиридонов. Кроме того, проводились эксперименты с дизельным и печным топливом, а также работы по обссериванию нефтяного кокса для «Лукойла» и «Башнефти». Представители нефтяных компаний РТ сообщили, что с этой компанией сотрудничали «Татнефть» и ТАИФ-НК.

— В опытных образцах концентрация была снижена до 0,1%. Но когда попросили посмотреть, как это происходит на практике, диалога не состоялось, — сообщил представитель ТЭК.

Раис Татарстана поинтересовался, какие затраты необходимы на тонну нефти? «Ваши расходы на обессеривание нефти — стоимость 1 квт·ч и расходники по цене поваренной соли», — сообщил докладчик. «То, что рассказали, — заманчиво — будем работать с вами», — сообщил Минниханов, поручив создать рабочую группу.

Фото: rais.tatarstan.ru

«Предел огнестойкости на металле — до 180 минут, а на гибких основах — до 300 минут»

С большим интересом была воспринята презентация огнестойких и теплозащитных покрытий, разработанных московским НПО «Зеленопол». Заместитель гендиректора компании Григорий Исаев презентовал несколько видов продукции для жилищного сектора и промышленных сооружений разного класса опасности.

— Покрытие великолепно себя ведет на всех конструкциях разной геометрии, — расхвалил он.

Спикер представил образцы покрытия Рустаму Минниханову. «Металлические конструкции сгорают в считаные минуты. Насколько увеличится огнестойкость после окрашивания их огнестойкой краской?» — поинтересовались у докладчика.

— Предел огнестойкости — до 180 минут, а на гибких основах — до 300 минут, — ответил Григорий Исаев.

— Тогда и про цену расскажи, сколько это стоит? — увлекся Минниханов. — Тема нужная, направим к вам людей, сейчас идет огромная модернизация ЖКХ.

В заключение выступил стартапер «Иннополиса», основатель компании «Тенлаб» Василь Каюмов. Он презентовал обучающие системы, симуляторы и тренажеры для обучения и тестирования персонала, эксплуатирующего сложное высокотехнологичное оборудование. Суть обучения сводится к тому, чтобы отрабатывать навыки управления техникой на фотореалистичных панорамах, закачанных в компьютер или даже в телефон. Обучаемый, как в игре, сам проходит все этапы управления. По словам докладчика, этот метод они выбрали, потому что 90% людей лучше воспринимают информацию визуально.

Фото: rais.tatarstan.ru

— Сегодня обучение и инструктаж работников проводится формально, без визуализации, что дорого и неэффективно. Это приводит к авариям. Доля человеческого фактора в промышленных инцидентах составляет от 35% до 70%, — сообщил он, ссылаясь на данные Ростехнадзора.

— Для чего это делается, мы знаем, немножко научились, — остановил раис РТ спикера. — В чем ваша новизна? Технологии другие, по цене дешевле или как?

— Хорошо, подойдем к самому вкусному, — согласился Василь Каюмов.

Он сообщил, что себестоимость обучения обойдется в 800 тысяч рублей на одном компрессоре и окупится за 3 месяца: «Это конструктор на основе собственного программного продукта и не зависит от зарубежных вендоров. Реализовано несколько пилотных проектов — на СИБУРе в Перми, на нижегородском «Биакспалене», сейчас разрабатывается тренажер для «Интер РАО» для работников Пермской ГРЭС».

— Если СИБУР дает вам хорошую рекомендацию... — заметил Минниханов и поручил распространить систему обучения персонала в колледжах и техникумах.