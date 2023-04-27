Власти Казани понизили стоимость одного «квадрата» жилья для расчета платежеспособности молодых семей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Исполком Казани установил норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на II квартал 2023 года для расчета платежеспособности молодых семей. Он составил 121 637 рублей, что меньше, чем в предыдущем периоде.

На январь — март 2023 года норматив стоимости «квадрата» жилья для расчета платежеспособности молодых семей в Казани составлял 128 213 рублей. Таким образом, во втором квартале он уменьшился на 6 576 рублей, или на 5,1%.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в четвертом квартале прошлого года норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в Казани для расчета платежеспособности молодых семей составлял 121 741 рубль. За июль — сентябрь 2022 года он оценивался в 115 859 рублей.



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Татьяна Демина