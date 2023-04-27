Владельцев электросамокатов могут обязать ставить их на учет и получать номера

Владельцы средств индивидуальной мобильности (СИМ) будут обязаны ставить их на учет и получать на них номера, за нарушения предусмотрены санкции. Поправки разработали депутаты Госдумы, сообщают «Известия».



Согласно поправкам в закон о регистрации ТС, владелец СИМ должен будет поставить транспорт на учет через портал «Госуслуги» в течение 10 дней с момента покупки. Затем владелец будет обязан разместить на нем госномер. Если же конструкция СИМ не позволяет это сделать, ездить на этом транспорте по дорогам общего пользования и пешеходным зонам будет запрещено.

Предлагается и ужесточить наказание за нарушение ПДД владельцами СИМ. Так, если ТС не зарегистрировано, владелец заплатит штраф в размере 500—800 рублей, а уже при повторном нарушении — 5 тысяч рублей. Такая же санкция предусмотрена за оставление места ДТП и управление СИМ в состоянии опьянения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, с 1 марта 2023 года в России вступил в силу масштабный пакет поправок в Правила дорожного движения (ПДД). Подробнее о том, как эти новшества могут повлиять на дорожную ситуацию в Казани и Татарстане, — в материале «Реального времени».

В апреле на экзаменах на водительские права внесли коррективы в билеты для проведения теоретического экзамена на получение водительских удостоверений на управление всеми категориями транспортных средств. В том числе в корректировки включили правила использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Несмотря на принятие ряда поправок в законы, споры вокруг электросамокатов не утихают, а законодатели продолжают выступать с новыми предложениями. Так, депутат Султан Хамзаев выступил с инициативой пожизненно запретить пользование кикшерингом лицам, которых наказывали за пьяное вождение самоката.

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Маргарита Головатенко