В Казани утвердили порядок выделения субсидий на погребение погибших в спецоперации

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Исполком Казани утвердил порядок предоставления субсидии организациям в целях возмещения недополученных доходов, связанных с погребением на городских кладбищах граждан России, погибших в ходе специальной военной операции. Выделять ее будут из муниципального бюджета.

В постановлении исполкома указано, что погребение осуществляется силами специализированной организации по согласованию с представителями военных комиссариатов Казани и родственниками погибших. Они должны оказать полный спектр услуг — доставка тела из аэропортов Татарстана, Ульяновска и Самары, транспортировка тела специализированным катафальным транспортом в Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы МЗ РТ и далее к месту погребения, предоставление похоронных принадлежностей, копка/закопка могилы, поднос тела к месту погребения, ингумация.

Субсидия предоставляются участнику, прошедшему отбор, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных уполномоченным органом. Ее размер определяется исходя из фактически понесенных расходов. Получатель выплаты определяется специальной комиссией, которую возглавляет замглавы исполкома Казани, курирующий вопросы ЖКЗ и гражданской защиты.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Критериев отбора на получение субсидии власти Казани установили всего три. Во-первых, организация должна заниматься погребением умерших; во-вторых, в том числе и граждан России, погибших в спецоперации, на кладбищах города. В-третьих, у нее должны быть материально-технические средствами для доставки тела из аэропортов Татарстана, Ульяновска и Самары и транспортировки тела специализированным катафальным транспортом в Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы, а также на кладбище. Она должна предоставлять похоронные принадлежностей, услуги по копке/закопке могилы, подносу к ней тела и ингумации.

Компания не должна быть иностранным юрлицом или офшорной компанией, не должна находиться в процессе реорганизации (за исключением присоединения к юрлицу, являющемуся участником отбора), ликвидации. В отношении нее не может быть введена процедура банкротства. У нее должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет Казани субсидий и бюджетных инвестиций.

Показателем результативности предоставления субсидий является как минимум один факт погребения тела (останков) гражданина, погибшего в ходе специальной военной операции, на кладбищах города.

В начале весны исполком Казани установил новую стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению в городе. По сравнению с 2021 годом она выросла на 1 369 рублей, до 7 793 рублей 48 копеек.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина