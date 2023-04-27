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В МЧС подтвердили, что под завалами обрушившейся стены дома в Куюках нет людей

15:25, 27.04.2023 1
В МЧС подтвердили, что под завалами обрушившейся стены дома в Куюках нет людей
Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

В Пестречинском районе Татарстана под завалами, образовавшимися в результате обрушения стены строящегося дома в Куюках, нет людей, сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по РТ Константин Чанышев.

В МЧС установили, что произошло обрушение фрагмента противопожарной стены, разделяющей первый и второй подъезды строящегося здания. По оперативным данным, объем завала составляет 150 кубических метров.

Кинологический расчет Казанского ПСО — филиала «ПРПСО МЧС России» завершил обследование места обрушения — подтверждено, что людей под завалами нет. Сейчас организован штаб со строительной организацией, уточняется список работников участка для уточнения информации о возможных пострадавших.

Фото: прокуратура Татарстана

Прокуратура Пестречинского района Татарстана организовала проверку соблюдения требований законодательства об охране труда, следственные органы возбудили уголовное дело.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВластьПроисшествия Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 27 апр
    Хорошо что обошлось без человеческих жертв. Стена ерунда, виноватые ответят, а жизнь не вернуть.
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