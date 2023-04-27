Прокуратура организовала проверку после обрушения стены строящегося дома в Куюках

Фото: прокуратура Татарстана

Прокуратура Пестречинского района Татарстана организовала проверку соблюдения требований законодательства об охране труда после обрушения стены строящегося дома в деревне Куюки. По ее результатам надзорное ведомство решит вопрос о мерах реагирования.

На место происшествия в ЖК «Светлый» выехал прокурор Пестречинского района Татарстана Фанис Шайхаттаров.

Фото: прокуратура Татарстана

По данным ГУ МЧС России по Татарстану, произошло обрушение кирпичной кладки с третьего по второй этаж с торца строящегося трехэтажного дома. На месте происшествия работают спасатели и пожарные. Проводятся поисково-спасательные работы.

По предварительной информации, под завалами могут находиться люди. Информация уточняется. По данным источника «Реального времени», рабочих под завалами нет.

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Татьяна Демина