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В Татарстане возбудили уголовное дело после обрушения стены строящегося дома в Куюках

13:40, 27.04.2023
В Татарстане возбудили уголовное дело после обрушения стены строящегося дома в Куюках
Фото: прокуратура Татарстана

В Татарстане завели уголовное дело после обрушения стены строящегося трехэтажного дома в поселке Куюки Пестречинского района. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.

Дело возбудили по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ (ч. 1 ст. 216 УК РФ). В результате происшествия травму ноги получил рабочий.

Сейчас осматривается место происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Как сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану, произошло обрушение кирпичной кладки с третьего по второй этаж с торца строящегося трехэтажного дома. Прокуратура Пестречинского района Татарстана организовала проверку соблюдения требований законодательства об охране труда.

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Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество Татарстан Пестречинский муниципальный район РТ

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