В Татарстане возбудили уголовное дело после обрушения стены строящегося дома в Куюках

Фото: прокуратура Татарстана

В Татарстане завели уголовное дело после обрушения стены строящегося трехэтажного дома в поселке Куюки Пестречинского района. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.

Дело возбудили по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ (ч. 1 ст. 216 УК РФ). В результате происшествия травму ноги получил рабочий.

Сейчас осматривается место происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



Фото: ГУ МЧС России по Татарстану

Как сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану, произошло обрушение кирпичной кладки с третьего по второй этаж с торца строящегося трехэтажного дома. Прокуратура Пестречинского района Татарстана организовала проверку соблюдения требований законодательства об охране труда.



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Маргарита Головатенко