МИД: Москва не намерена идти по пути ядерной эскалации, но советует ее не испытывать

Москва не намерена идти по пути ядерной эскалации, но советует ее не испытывать, с таким заявлением выступила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.



По словам представителя внешнеполитического ведомства, страна сделает все для того, чтобы не допустить развития событий по худшему сценарию. Захарова добавила, что при этом жизненно важные интересы России не будут ущемлены.

— При этом я не рекомендую сомневаться в нашей решимости и проверять ее на деле, — приводит ее слова RT.

Фото: pixabay.com

В начале апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал истеричной реакцию Запада на размещение Россией ядерного оружия в Белоруссии:

— Коллективный Запад не склонен каким-то образом вспоминать тему американского ядерного оружия, которое здесь базируется, в Европе, вокруг нашей страны, но в данном случае они склонны к такой истеричной реакции на наши планы по строительству хранилищ для тактического ядерного оружия на территории Белоруссии, — сказал он.

Россия разместит на территории Белоруссии тактическое ядерное оружие. Путин объяснил, что поводом для такого шага стало заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном. При этом президент отметил, что Белоруссия давно просила разместить у себя на территории российское ядерное оружие. Путин добавил, что Россия делает то, что США делают десятилетиями.

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Маргарита Головатенко