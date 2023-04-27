В Минфине России рассказали об исчезновении трансграничных расчетов в долларах

Российские компании практически перестали проводить трансграничные расчеты в долларах. Об этом рассказал заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

— Я думаю, что ни для кого не секрет, что расчеты «рубль — доллар» трансграничные практически… Я бы сказал, что их нет. Есть отдельно взятые эпизоды, которые изредка происходят. С точки зрения системных, их нет, — цитирует его ТАСС.

При этом Моисеев отметил, что расчеты в паре «рубль — евро» еще остались, «но тоже сходят на нет». Собеседник объяснил такую тенденцию блокировкой российских счетов за рубежом, а также нежеланием использовать эту валюту, поскольку «она может не дойти до адресата».

Фото: pixabay.com

На этой неделе американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск заявил, что использование доллара в качестве оружия приведет к отказу от него в других странах. Так он прокомментировал сообщение пользователя Twitter о том, что сейчас дедолларизация мировой экономики идет в десять раз быстрее, чем в предыдущие 20 лет.



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Айрат Назипов