В Госдуму внесли законопроект об отсрочке от призыва отцам детей-инвалидов

В Госдуму внесли законопроект, который предполагает отсрочку от призыва в армию для отцов, имеющих несовершеннолетнего ребенка-инвалида. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В пояснительной записке документа сказано, что сейчас молодые люди могу оформить отсрочку, если его ребенку-инвалиду не исполнилось 3 года. По мнению авторов законопроекта, это «недостаточный срок».

— После декрета женщина все равно не возвращается на работу, потому что детям-инвалидам, как правило, требуется особый уход, постоянное внимание и забота в период прохождения комплекса лечебных и реабилитационных мероприятий и после 3-летнего возраста. Государственное пособие, которое положено семье, составляет в среднем 10 тысяч рублей в зависимости от региона, — считают депутаты.

Фото: duma.gov.ru

Также депутаты подчеркнули, что отцы детей-инвалидов являются единственными кормильцами в семье и матери не могут полноценно работать, осуществляя непрерывный уход за ребенком.

В начале октября в Госдуму внесли законопроект об отсрочке от частичной мобилизации для обоих родителей, ухаживающих за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства первой группы. Законопроект внесли в палату депутаты Госдумы от «Справедливой России — За правду» и лидер партии Сергей Миронов.

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Айрат Назипов