Итоги дня: сибирская язва в Чувашии, стрельба в Вятских Полянах, рекордная операция ДРКБ
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 15 марта:
- В соседней с Татарстаном Чувашии двое граждан заразились сибирской язвой. Опасной инфекции чаще подвержены животные, в настоящее время люди ею заражаются редко. Однако единичные случаи все же фиксируются в России примерно раз в год. Сообщается, что возможный источник заболевания мог выйти за пределы региона, из-за чего на пропускных пунктах был объявлен усиленный режим, а на трассах ведется настоящий розыск.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ведется никаких обсуждений по поводу новой волны частичной мобилизации. Таким образом он прокомментировал вручение в Воронежской области повесток в военкомат местным жителям. Песков объяснил, что обновление базы данных и уточнений — постоянная работа.
- Президент России Владимир Путин призвал сотрудников Генпрокуратуры активизировать работу по вопросам, связанным с возможными проблемами участников спецоперации и их семей. Российский лидер заявил, что участники СВО должны получать медицинскую и социальную помощь оперативно и в полном объеме.
- Минпромторг России направил в Минобороны перечень востребованных работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) для предоставления им отсрочки от весеннего призыва на службу в 2023 году. В список вошли работники, задействованные в выполнении заданий гособоронзаказа. В ближайшее время межведомственная комиссия (МВК) по брони оптимизирует подход к формированию перечня категорий работников, которым может предоставляться отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации с учетом соблюдения баланса интересов Минобороны РФ и ОПК.
- В Вятских Полянах задержали 47-летнего мужчину, который стрелял из окна своего дома. Полицейские отметили, что мужчина — охотник. Он вел стрельбу из охотничьего гладкоствольного полуавтоматического ружья. Одним из выпущенных дробовых зарядов рикошетом ранило сотрудника полиции. Стрелка задержали сотрудники СОБР из Казани. Нарушителя передали правоохранительным органам.
- Владимир Путин и чиновники Кремля до 1 апреля 2023 года подадут декларации о своих доходах. Однако публикация этих документов «вторична» и необязательна, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
- Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что Россия будет пытаться достать обломки упавшего в Черное море американского беспилотника — накануне российский Су-27 столкнулся с американским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) MQ-9, в результате чего дрон упал в международные воды. Патрушев добавил, что надеется на успех операции.
- На мосту «Миллениум» начался ремонт аварийных участков — власти города приступили к нанесению «заплаток». Однако местные жители выразили свое недовольство очередными работами на этом объекте и обратили внимание на ряд других проблемных зон. Городские власти согласились с гражданами в необходимости капитального ремонта моста, а также рассказали, какие еще улицы ждет ежегодный ямочный ремонт.
- Жилье в Татарстане продолжает дорожать. Растут цены как на квартиры в новостройках, так и в домах «с историей». Приобретение заветных «квадратов» на первичном рынке татарстанцам обойдется дороже, хотя «вторичка» и стремительнее поднималась в цене. В IV квартале 2022 года квадратный метр жилья в новостройке стоил в среднем 134,2 тысячи рублей (в сравнении с предыдущим трехмесячным периодом ценник вырос на 2,4%). А «квадрат» на вторичном рынке недвижимости в октябре — декабре 2022 года, по сравнению с III кварталом, вырос в цене на 5,5% и составил 132 197 рублей.
- Добавим, что Татарстан вошел в пятерку лидеров страны по показателю нераспроданной площади в строящихся домах: доля составила 60%. Доля в целом по России достигла 43%. Это рекордный показатель за последние 3 года. Тогда доля нераспроданных площадей варьировалась на уровне 30—37%.
- ДРКБ вошла в Книгу рекордов России впервые в истории медицины Татарстана. Врачи больницы провели уникальную операцию по удалению врожденной истинной аневризмы левой плечевой артерии двухмесячному ребенку весом чуть более 5 килограммов. В мировой литературе описано лишь 14 случаев подобных операций у детей. Минимальный возраст пациента, которому проводилась подобная операция, составлял 6 месяцев.
- В России упростили процедуру трудоустройства и получения вида на жительство (ВНЖ) для иностранных IT-специалистов и членов их семей. «Иностранные ИТ-специалисты вправе заключать трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) с организациями... без оформления разрешения на работу или патента», — сказано в сообщении.
- Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что перед тем, как всерьез говорить о возможности отмены ЕГЭ, необходимо все взвесить, проанализировав как плюсы, так и минусы. Он также выразил мнение, что требования к новым специальностям должны быть отражены в поправках к нормативным актам.
- Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому россияне смогут пройти бесплатное обучение для трудоустройства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК). На эти цели правительство выделит более 700 миллионов рублей. В 2023 году благодаря подобным мерам планируется временно трудоустроить более 176 тысяч человек.
- В Евросоюзе призвали снизить потолок цен на нефть из России до $51,45 за баррель. Такое предложение представили Польша, Литва и Эстония. В ЕС утверждают, что если будет принято решение об установлении нового потолка цен, то доходы России от продажи сырой нефти снизятся как минимум на 650 миллионов долларов в месяц.
- Татарстан занимает второе место в России по количеству лиц, задержанных за дистанционные мошенничества. Регион опережает только Москва. Практически половина всех дистанционных преступлений совершается за пределами республики. В среднем еженедельный ущерб от кражи с банковских карт и мошенничеств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий достигает 20 миллионов рублей.
- 9 лет и 6 месяцев колонии строгого режима с лишением права на 7 лет занимать должности на госслужбе — такой приговор сегодня вынес отставному полковнику полиции Алексею Ершову Приволжский райсуд Казани. Бывший руководитель ОП «Ямашевский» и ОП «Сафиуллина» (ранее — «Дальний») признан виновным в получении взяток, но оправдан по эпизодам превышения полномочий и незаконного участия в предпринимательской деятельности.
- В Госсовете Татарстана подготовили изменения в закон «О градостроительной деятельности в Республике Татарстан», в результате которых местные администрации получат право разработки единого документа, объединяющего в себе генеральный план и правила землепользования и застройки. Проект документа уже получил одобрение Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию. Принятие поправок к закону должно исключить возможность возникновения противоречий в документах градостроительного планирования.
- С начала 2023 года на дорогах Татарстана зарегистрировано 120 ДТП с участием пешеходов. В результате наездов погибли шесть человек, еще 122 пешехода получили ранения.
- Участок трассы Р-239 Казань — Оренбург в Лаишевском районе Татарстана расширят с четырех до шести полос во время капитального ремонта.
- Парк самолетов, которым располагают российские авиакомпании, будет находиться в рабочем состоянии еще около 10 лет. Средний «возраст» отечественных и импортных самолетов в наличии — 15 лет. На сегодняшний день из 1 167 лайнеров ни один не разобран на запчасти. Все самолеты работают в нормальном режиме и обеспечиваются сертифицированными запчастями. Правительство России также выделило порядка 300 миллиардов рублей на выкуп самолетов у иностранных лизингодателей.
- Россия может приостановить действие соглашений об избежании двойного налогообложения с недружественными странами. С такой инициативой к Владимиру Путину обратились Минфин и МИД РФ. Там заявили, что введение ограничительных мер в одностороннем порядке является нарушением норм международного права, а значит, у России возникают основания для введения ответных мер.
- В этом году на территории достопримечательного места «Городище Болгар» пройдут масштабные работы по благоустройству. К капремонту строений и обновлению территории заповедного места приступили еще в 2022 году, приурочив проект к 1100-летию официального принятия ислама Волжской Булгарией. По предварительным подсчетам, на реализацию всего задуманного потребуется порядка 235 млн рублей. «Перезагрузка» ждет несколько объектов культурного наследия с многовековой историей, а также относительно новые сооружения — Белую мечеть и Памятный знак в честь принятия ислама в 922 году. Подробнее — в материале «Реального времени».
Ключевые события 385-го дня специальной военной операции на Украине:
- В Минобороны России сообщили, что на Красно-Лиманском направлении активными действиями подразделений, ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Терны, Торское, Григоровка Донецкой Народной Республики, а также Червоная Диброва и Невское Луганской Народной Республики.
- На Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Гряниковка, Степовая Новоселовка и Тимковка Харьковской области.
- В районах населенных пунктов Дачное, Галицыновка и Новоселовка Первая Донецкой Народной Республики уничтожены три склада боеприпасов подразделений ВСУ.
- В районе населенного пункта Новоданиловка Запорожской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ.
- Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 101-му артиллерийскому подразделению ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 197 районах.
- На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение противнику в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка Донецкой Народной Республики и Щербаки Запорожской области.
- В районах населенных пунктов Украинск, Новодмитровка и Красное Донецкой Народной Республики вскрыты позиции и уничтожены три радиолокационные станции украинских зенитных ракетных комплексов С-300.
- Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Успеновка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.
- Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Ольха», а также уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Окоп, Двуречное Харьковской области, Первомайск, Покровское Луганской Народной Республики, Егоровка Донецкой Народной Республики и Балочки Запорожской области.
- Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 401 самолет, 221 вертолет, 3 425 беспилотных летательных аппаратов, 412 зенитных ракетных комплексов, 8 303 танка и других боевых бронированных машин, 1 059 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 363 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8 953 единицы специальной военной автомобильной техники.
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Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураОбразованиеМедицинаБизнесТранспортПроисшествияТехнологииITЭкономикаФинансыНедвижимостьПромышленностьОПК
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