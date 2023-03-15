Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают возможность новой волны частичной мобилизации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ведется никаких обсуждений на счет новой волны частичной мобилизации. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, вчера сообщалось, что в Воронежской области местным жителям начали вручать повестки в военкомат. Власти региона объяснили это актуализацией базы данных.

— Никаких обсуждений на этот счет у нас не ведется, что касается обновления базы данных и уточнений, это постоянная работа, по всем деталям нужно обращаться непосредственно в военкоматы, в министерство обороны за разъяснением, — сказал представитель Кремля.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В начале марта Минобороны России сообщило, что в стране не планируют проводить дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации.

— Под воздействием публикуемой в оппозиционных телеграм-каналах дезинформации возросло количество обращений граждан, обеспокоенных возможностью возобновления призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации. Каждому обратившемуся на горячую линию разъяснено, что никаких дополнительных мероприятий в рамках частичной мобилизации не планируется и не проводится, — рассказали в пресс-службе военного ведомства.

В министерстве отметили, что на российское общество оказывает психологическое давление киевский режим и его западные кураторы, которые распространяют недостоверную информацию.

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Максим Кокунин