Новости общества

21:59 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В США заявили, что российский истребитель Су-27 перехватил американский дрон над Черным морем

20:59, 14.03.2023
В США заявили, что российский истребитель Су-27 перехватил американский дрон над Черным морем
Фото: youtube.com (беспилотник MQ-9 Reaper)

Российский Су-27 столкнулся с американским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) MQ-9 над Черным морем, в результате он упал в международные воды, сообщает Европейское командование ВС США.

К крушению привел перехват беспилотника, сообщает RT:

— Примерно в 07.03 по центральноевропейскому времени один из российских самолетов Су-27 задел винт (БПЛА) MQ-9, — сказано в сообщении командования.

Фото: youtube.com (беспилотник MQ-9 Reaper)

В Белом доме заявили, что США продолжат полеты над Черным морем, несмотря на авиаинцидент с БПЛА.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также