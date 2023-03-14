В США заявили, что российский истребитель Су-27 перехватил американский дрон над Черным морем

Российский Су-27 столкнулся с американским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) MQ-9 над Черным морем, в результате он упал в международные воды, сообщает Европейское командование ВС США.



К крушению привел перехват беспилотника, сообщает RT:

— Примерно в 07.03 по центральноевропейскому времени один из российских самолетов Су-27 задел винт (БПЛА) MQ-9, — сказано в сообщении командования.

Фото: youtube.com (беспилотник MQ-9 Reaper)

В Белом доме заявили, что США продолжат полеты над Черным морем, несмотря на авиаинцидент с БПЛА.

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Маргарита Головатенко