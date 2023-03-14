В США заявили, что российский истребитель Су-27 перехватил американский дрон над Черным морем
Российский Су-27 столкнулся с американским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) MQ-9 над Черным морем, в результате он упал в международные воды, сообщает Европейское командование ВС США.
К крушению привел перехват беспилотника, сообщает RT:
— Примерно в 07.03 по центральноевропейскому времени один из российских самолетов Су-27 задел винт (БПЛА) MQ-9, — сказано в сообщении командования.
В Белом доме заявили, что США продолжат полеты над Черным морем, несмотря на авиаинцидент с БПЛА.
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