Доля нераспроданной площади в строящихся домах в Татарстане достигла 60%

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Татарстан вошел в пятерку лидеров страны по показателю нераспроданной площади в строящихся домах. Доля составила 60%, пишут «Известия» со ссылкой на федеральную компанию «Этажи».

По информации экспертов, самая большая доля нереализованных площадей в строящихся жилых домах в Магаданской области — 87%, на втором месте Севастополь — 72%, на третьем Новгородская область — 65%, на четвертом Орловская область — 61%.

Доля нераспроданной площади в строящихся домах в России достигла 43%. Это рекордный показатель за последние 3 года. Тогда доля нераспроданных площадей варьировалась на уровне 30—37%.

Фото: realnoevremya.ru

По мнению директора по продажам компании «Этажи» Сергея Зайцева, регионы с высокой долей непроданных площадей нуждаются в дополнительных мерах поддержки девелоперов и инструментов стимулирования спроса, чтобы не допустить просадки в наращивании объема предложения в долгосрочной перспективе.

В понедельник «Реальное время» писало, что в 2023 году в Вахитовском и Приволжском районах Казани планируют ввести более 300 тыс. кв. метров жилья. Это в 2,2 раза больше, чем в 2022-м, когда на их территории построили 135 тысяч «квадратов».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов