Владимир Путин призвал прокуроров защищать права участников спецоперации и их семей

Президент России Владимир Путин высказался о возможных проблемах участников спецоперации и их семей. Он призвал сотрудников Генпрокуратуры активизировать работу на этом направлении.

— Прошу разбираться в каждом конкретном проблемном случае отдельно, незамедлительно реагировать на обращения и жалобы, если такие поступают. Все участники специальной военной операции должны быть своевременно обеспечены денежным и иными видами довольствия, — сказал глава государства на коллегии ведомства.

Российский лидер заявил, что участники СВО должны получать медицинскую и социальную помощь оперативно и в полном объеме. Это же касается вопросов их реабилитации и трудоустройства. Для этого сотрудники Генпрокуратуры должны плотно взаимодействовать и с федеральными, и с региональными, и с местными органами власти, подчеркнул Владимир Путин.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, в начале марта Министерство обороны России открыло дополнительную телефонную горячую линию для получения информации по вопросам специальной военной операции. Позвонить можно по номеру: 117.



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Айрат Назипов