В соседней с Татарстаном Чувашии выявили два случая сибирской язвы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Чувашии, которая граничит с Татарстаном, два человека заразились сибирской язвой. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, их жизни ничего не угрожает, сообщил глава республики Олег Николаев.

Случаи заражения выявили в Цивильском округе Чувашии. Диагноз подтвержден лабораторными исследованиями. На данный момент зараженные получают «все необходимое специфическое лечение».

— Терапевтический прогноз благоприятный. Контактирующие с гражданами лица здоровы, находятся под постоянным медицинским наблюдением, получают профилактическое лечение, — написал Олег Николаев в своем telegram-канале.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Власти Чувашии проводят мероприятия по недопущению распространения сибирской язвы. Уже выработан регламент действий.

Напомним, сибирская язва — серьезное инфекционное заболевание. У человека оно чаще всего протекает в кожной форме, в отдельных случаях осложняется сибиреязвенным сепсисом. Основной источник заражения — крупный и мелкий рогатый скот, лошади и свиньи, больные сибирской язвой.

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Татьяна Демина