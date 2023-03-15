Правительство России выделило 300 млрд рублей на выкуп иностранных самолетов
Правительство России выделило порядка 300 миллиардов рублей на выкуп самолетов у иностранных лизингодателей. Об этом рассказал министр транспорта РФ Виталий Савельев.
— Мы пытаемся выкупить самолеты у иностранных лизингодателей. Мы хорошо понимаем этот вопрос. И правительство выделило уже порядка 300 миллиардов рублей, — приводит его слова «РИА Новости».
Он отметил, что после введения санкций около 75 самолетов российских авиакомпаний остались за рубежом.
Напомним, «Ростех» хочет произвести 500 российских самолетов к 2030 году. По словам Чемезова, шанс выйти на свой собственный рынок у корпорации появился после санкций. Самолеты МС-21 и Sukhoi Superjet должны будут заменить воздушные суда Airbus и Boeing.
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