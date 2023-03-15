Россия попытается достать обломки упавшего в Черное море американского дрона

Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что Россия будет пытаться достать обломки упавшего в Черное море американского беспилотника. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Я не знаю, сумеем ли мы достать или нет, но то, что это делать надо и будем этим заниматься, обязательно, — сказал он.

Николай Патрушев добавил, что надеется на успех операции.

Фото: youtube.com (беспилотник MQ-9 Reaper)

Накануне европейское командование ВС США сообщило, что российский Су-27 столкнулся с американским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) MQ-9 над Черным морем, в результате чего дрон упал в международные воды. В Белом доме заявили, что США продолжат полеты над Черным морем, несмотря на авиаинцидент с БПЛА.

Минобороны России, в свою очередь, сообщило, что российские истребители не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником США над Черным морем.





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Айрат Назипов