Минпромторг России направил в Минобороны перечень работников ОПК для отсрочки от призыва

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Минпромторг России направил в Минобороны перечень востребованных работников оборонно-промышленного комплекса (ОПК) для предоставления им отсрочки от весеннего призыва на службу в 2023 году. Об этом пишет ТАСС.

— Речь идет о списке работников организаций ОПК, задействованных в выполнении заданий гособоронзаказа, для предоставления им отсрочки от весеннего призыва на военную службу в 2023 году, — рассказали в Минпромторге.

В ведомстве подчеркнули, что в ближайшее время межведомственная комиссия (МВК) по брони оптимизирует подход к формированию перечня категорий работников, которым может предоставляться отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации с учетом соблюдения баланса интересов Минобороны РФ и ОПК.

Фото: mil.ru

На этой неделе в Государственную думу внесли законопроект о поэтапном повышении призывного возраста до 21 года. Документ предусматривает переходный период до 2026 года. Вместе с тем предлагается повысить верхний предел призывного возраста — до 30 лет. Детали законопроекта — в материале «Реального времени».

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Айрат Назипов