Участок трассы Казань — Оренбург расширят до шести полос

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

Участок трассы Р239 Казань — Оренбург в Лаишевском районе Татарстана расширят с четырех до шести полос во время капитального ремонта, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».



На дороге уложат выравнивающий слой из асфальтобетона, верхний слой будет из горячей щебеночно-мастичной смеси на битумном вяжущем. На участке установят дорожные знаки, добавят металлические опоры электроосвещения и установят барьерные и перильные ограждения.

В Тукаевском районе Татарстана проведут капитальный ремонт моста через реку Суксинку. На это ГКУ «Главтатдортранс» выделит 95,4 млн рублей. За указанную сумму нужно отремонтировать опоры моста, установить очистные сооружения, обустроить подходы к территории, частично демонтировать конструкции существующего моста и так далее.

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Маргарита Головатенко