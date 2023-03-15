В Татарстане с начала года сбили 128 человек — погибли шестеро

Фото: ГИБДД Татарстана

С начала 2023 года на дорогах Татарстана зарегистрировано 120 ДТП с участием пешеходов. В результате наездов погибли 6 человек, еще 122 пешехода получили ранения, рассказали в ГИБДД Татарстана.

Как отметили в пресс-службе, четыре последних случая произошли накануне. Так, пешеходов сбили в Зеленодольске, Альметьевске и в Казани.

В двух случаях водители не предоставили преимущества пешеходам, переходящим дорогу на разрешающий сигнал светофора. Еще в одном случае 10-летний мальчик переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. Также один из водителей, двигаясь задним ходом, совершил наезд на пожилого мужчину.

Фото: ГИБДД Татарстана

Неделю назад сотрудники ГИБДД установили личность водителя, который сбил двух пешеходов в Казани. Сразу после наезда автомобилист скрылся с места ДТП, но позже был задержан. На него составили административный материал по ч. 2 статьи 12.27 КоАП РФ (оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся). Его могут лишить водительских прав сроком до 1,5 года.

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Айрат Назипов