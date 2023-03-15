В Татарстане с начала года сбили 128 человек — погибли шестеро
С начала 2023 года на дорогах Татарстана зарегистрировано 120 ДТП с участием пешеходов. В результате наездов погибли 6 человек, еще 122 пешехода получили ранения, рассказали в ГИБДД Татарстана.
Как отметили в пресс-службе, четыре последних случая произошли накануне. Так, пешеходов сбили в Зеленодольске, Альметьевске и в Казани.
В двух случаях водители не предоставили преимущества пешеходам, переходящим дорогу на разрешающий сигнал светофора. Еще в одном случае 10-летний мальчик переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. Также один из водителей, двигаясь задним ходом, совершил наезд на пожилого мужчину.
Неделю назад сотрудники ГИБДД установили личность водителя, который сбил двух пешеходов в Казани. Сразу после наезда автомобилист скрылся с места ДТП, но позже был задержан. На него составили административный материал по ч. 2 статьи 12.27 КоАП РФ (оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся). Его могут лишить водительских прав сроком до 1,5 года.
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