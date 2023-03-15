Казанские сотрудники Росгвардии задержали мужчину, устроившего стрельбу в Вятских Полянах

Фото: Управление Росгвардии по РТ

В Вятских Полянах задержали 47-летнего мужчину, который стрелял из окна своего дома. Об этом сообщает МВД по Кировской области.

Как отметили полицейские, мужчина является охотником. Он вел стрельбу из охотничьего гладкоствольного полуавтоматического ружья. Одним из выпущенных дробовых зарядов рикошетом ранило сотрудника полиции. Его жизни ничего не угрожает.

Как рассказали «Реальному времени» в пресс-службе Управления Росгвардии по РТ, для задержания предполагаемого злоумышленника в Кировскою область выехали сотрудники СОБР из Казани.

— В ходе проведения оперативного мероприятия гражданин задержан сотрудниками СОБР Управления Росгвардии по Республике Татарстан. Оружие не применялось. Нарушитель передан правоохранительным органам, — рассказали нам в пресс-службе.

Фото: Управление Росгвардии по РТ

Напомним, инцидент произошел сегодня днем. По рассказам губернатор региона Александра Соколова, стрелок не пил 16 лет. Однако сегодня он «развязался».



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Айрат Назипов