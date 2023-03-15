ДРКБ попала в книгу рекордов России из-за уникальной операции

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

ДРКБ вошла в книгу рекордов России впервые в истории медицины Татарстана. Как рассказали «Реальному времени» в пресс-службе медучреждения, это произошло благодаря тому, что врачи больницы провели уникальную операцию по удалению врожденной истинной аневризмы левой плечевой артерии двухмесячному ребенку весом чуть более 5 килограммов.

Аневризмой называют выпячивание стенок кровеносных сосудов, которое происходит из-за растяжения и утончения тканей. В результате образуется мешок, давящий на соседние органы и затрудняющий их нормальную работу.

— Диагностика осложнялась редкостью данной патологии у детей, однако мы смогли поставить диагноз без проведения ангиографического исследования, с помощью аппарата УЗИ экспертного класса. Таким образом, ребенок избежал наркоза, инвазии и облучения, — отметила врач ультразвуковой диагностики Олеся Печерица.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

У девочки аневризма вызывала ишемию конечности. У нее нарастала отечность руки и уменьшалась ее подвижность. Девочке угрожала атрофия предплечья и кисти.

Во время операции команда хирургов ДРКБ удалила аневризму, а недостающий участок артерии восполнили за счет запланированного максимального сгибания конечности с помощью гипсовой лонгеты. В результате чего под 24-кратным увеличением микроскопом с применением микрохирургической техники концы сосуда были сближены и сшиты без натяжения.

На 14-е сутки маленькая пациентка была выписана из стационара. Контрольное УЗИ подтвердило нормальное кровоснабжение левой конечности. Уже через месяц диаметр сосуда ребенка увеличился в 2 раза и составил 2 мм. На сегодняшний день прошло 3 месяца с момента операции, и девочка чувствует себя хорошо.

В мировой литературе описано лишь 14 случаев подобных операций у детей. Минимальный возраст пациента, которому проводилась подобная операция, составлял 6 месяцев.

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Айрат Назипов