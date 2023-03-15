Татарстан на 2-м месте в России по количеству задержанных за дистанционные мошенничества

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстан занимает второе место в России по количеству лиц, задержанных за дистанционные мошенничества. Его опережает только Москва, рассказал заместитель начальника управления уголовного розыска МВД по РТ Рамис Газимов.



— Практически половина всех [дистанционных] преступлений совершается за пределами республики. Оказывается так, что, возможно, и финансовое благополучие нашего региона привлекает. По числу совершенных [преступлений] больше, чем в нашей республике, зарегистрировано только в Москве и Краснодарском крае, — сообщил он.

Рамис Газимов рассказал, что в 2022 году сотрудники МВД по Татарстану совершили порядка 600 командировок в регионы России, чтобы найти злоумышленников, от действий которых пострадали жители республики. Задержаны около 300 человек.

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Кражи с банковских карт и мошенничество с использованием информационно-телекоммуникационных технологий составляют четверть от всех преступлений — их зарегистрировали 13 тысяч. За январь — февраль 2023-го их зафиксировали более 2 тысяч.

Еженедельно татарстанцы отдают мошенникам до 20 миллионов рублей. В день от них поступает 30—35 обращений, связанных со злоумышленниками.

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Татьяна Демина